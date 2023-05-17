Пьяный нижегородец упал под электричку в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина в нетрезвом состоянии упал с платформы под колеса электрички в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний №1».

Инцидент произошёл утром 17 мая на станции «Горький – Сортировочный». После того, как состав подъехал к платформе, и люди стали выходить из вагонов, пьяный нижегородец упал в узкую щель между платформой и поездом.

Мужчина не пострадал, местные жители сразу же подбежали к нему на помощь.

Управление на транспорте МВД России по ПФО начали проверку по факту случившегося.