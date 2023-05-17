Кибертурнир “Cyber SONO” пройдет в Мининском университете

Отборочный этап кибертурнира “Cyber SONO” по дисциплине Counter-Strike состоится 18 мая в Технопарке Мининского университета. Турнир проводится в рамках ежегодной спартакиады студенческих отрядов Нижегородской области. Его организаторами уже во второй раз является педагогический вуз, а также Нижегородское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации “Российские студенческие отряды”.

“Соревнования по киберспорту становятся уже традиционным событием не только для студентов факультета информационных технологий, которые задействованы как в игре, так и в технической организации, но и для всего вуза. В прошлый раз трансляцию турнира посмотрело более 8 тысяч человек. Это отличный опыт с точки зрения как применения IT-компетенций, так и личностных навыков”, - отметил ректор Виктор Сдобняков.

В отборочном этапе примут участие 8 команд, состоящих из представителей студенческих отрядов вузов и колледжей Нижнего Новгорода. Команды сразятся за выход в плей-офф турнира. Финал пройдёт в одном из киберспортивных клубов Нижнего Новгорода.

Прямая трансляция кибертурнира будет вестись в официальной группе Мининского университета Вконтакте.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина