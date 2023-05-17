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НовостиОбщество17 мая 2023 7:45

АО «Теплоэнерго» проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ

Испытания пройдут 18 мая
АО «Теплоэнерго» проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ

АО «Теплоэнерго» проведет гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ

18 мая с 00:05 до полуночи пройдут плановые гидравлические испытания магистральных тепловых сетей АО «Теплоэнерго» от Сормовской ТЭЦ в Московском, Канавинском и Сормовском районах.

Для обеспечения безопасности температура сетевой воды в ходе испытаний будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов. Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период. По результатам испытаний участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонтной программы.

Предремонтные испытания на прочность и плотность 18 мая пройдут тепловые сети улиц Березовская, Бурнаковская, Гордеевская, Коминтерна, Куйбышева, Народная и других.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»