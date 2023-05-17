Судебное заседание о судьбе нижегородской лодочной станции «Турист» состоится 1 июня. Фото: лодочная станция "Турист" во "ВКонтакте"

Арбитражный суд рассмотрит дело о сносе нижегородской лодочной станции «Турист» 1 июня. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Споры о правах за землю на территории лодочной станции «Турист» не прекращаются с 2000-х годов. Административные органы города считают, что постройки и гаражи находятся на территории незаконно, а члены лодочной станции утверждают, что у них хотят отобрать землю ради коммерческой выгоды. В феврале 2023 года инициативная группа обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в вопросе, но это не принесло никакого результата.

30 апреля состоялось внеурочное собрание членов лодочной станции. На нем избрали нового директора – Никиту Суходоева, до этого пост занимал Вадим Левин. Решение о смене директора было принято в связи с тем, что Вадим Левин собирал деньги на инвестпроект, но дальнейших действий не предпринимал.

Отметим, что с 2020 года на территории станции планируют строительство турцентра для владельцев маломерных судов. Для реализации проекта с членов станции собирались взносы, общая сумма достигла почти пяти миллионов.

Кроме того, новый директор считает, что Вадим Левин открыл юридическое лицо, на которое был переведен договор об электрообслуживании. При помощи компании-посредника бывшему директору лодочной станции удавалось дополнительно зарабатывать в год 250 тыс.рублей.

Региональное минимущество подало иск о сносе лодочной станции. Заседание по делу состоится 1 июня.