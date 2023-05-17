Шесть школ и 12 детских садов отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Шесть школ и 12 детских садов Нижнего Новгорода в 2023 году ждет капитальный ремонт по отдельным видам работ. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта Илья Гор в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 16 мая.

В зданиях сделают ремонт кровли, фасада, внутренних коммуникаций, проведут благоустройство. Ремонт ждет гимназию №2, школы № 51,182, 81, детские сады № 231, 297, 91, 177, 404, 205 и другие образовательные учреждения.

- В настоящее время организуются закупочные процедуры по всем образовательным организациям, в мае-июне подрядные организации приступают к выполнению работ, - пояснил Илья Гор.

По его словам, в 2022 году был выполнен комплексный капитальный ремонт двух школ - №167 и №156. Кроме того, ремонт по отдельным видам работ проведен в нескольких школах и детских садах – там была обновлена кровля, проводка и так далее.

В 2022 году на капремонт образовательных организаций Нижнего Новгорода было направлено более 210 млн рублей, из которых более 118 млн – федеральные средства, около 82 млн рублей – средства областного бюджета и свыше 10 млн рублей – средства города.