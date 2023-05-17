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НовостиАвто17 мая 2023 5:37

Улицы Пискунова и Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют 17 мая

Движение будет закрыто до 16 часов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Улицы Пискунова и Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют 17 мая.

Улицы Пискунова и Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют 17 мая.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Нижнего Новгорода частично перекроют улицы Грузинскую и Пискунова 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, ограничения будут действовать с 7.00 до 16.00 на участках от Большой Покровской до Алексеевской. На подъездах водителей предупредят о временном изменении специально установленные аншлаги, но лучше позаботиться заранее о своем маршруте. Объехать закрытые участки можно по прилегающим улицам.

С чем связано перекрытие, в мэрии не уточнили.