Улицы Пискунова и Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют 17 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Нижнего Новгорода частично перекроют улицы Грузинскую и Пискунова 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, ограничения будут действовать с 7.00 до 16.00 на участках от Большой Покровской до Алексеевской. На подъездах водителей предупредят о временном изменении специально установленные аншлаги, но лучше позаботиться заранее о своем маршруте. Объехать закрытые участки можно по прилегающим улицам.

С чем связано перекрытие, в мэрии не уточнили.