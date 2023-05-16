НПАТ подал в суд на ЛиАЗ из-за вышедших из строя двигателей автобусов Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Нижегородпассажиравтотранс» подал иск к Ликинскому автобусному заводу из-за поломки ЛиАЗов. Об этом пишет «Коммерсант – Приволжье».

С 2017 года для Нижнего Новгорода было закуплено большое количество ЛиАЗов на газомоторном топливе. После очередной закупки автобусов НПАТ выявил неисправность в двигателях. Арбитражный суд назначил экспертизу по двигателю ЯМЗ-536, которые установлены в городских автобусах большой вместимости ЛиАЗ-529267. Нижегородпассажиравтотранс заявляет, что дефект двигателя проявляется в попадании антифриза в моторное масло.

Автозавод в ответ на иск утверждает, что подозрения НПАТ необоснованные, а двигатели ЯМЗ-536 надежны при правильном использовании. Ликинский автобусный завод считает, что нижегородский перевозчик неправильно обслуживал технику.

Сейчас спор должен решить Арбитражный суд Нижегородской области. НПАТ требует гарантийного ремонта одного автобуса и продлении гарантии.

Тем не менее, автозавод уже пошел навстречу НПАТ и провел послегарантийный ремонт 138 двигателей автобусов.