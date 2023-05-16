Команда АО «Нижегородский водоканал» заняла первое место в турнире по волейболу

В субботу 13 мая 2023 года в спортивном клубе «Авангард» (г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 164) состоялись полуфиналы и финал Первой лиги товарищеского корпоративного турнира по волейболу на кубок АО «Промис». Соревнования закончились победой команды АО «Нижегородский водоканал».

После серии игр, состоявшихся в период с 13 по 24 апреля, в финальный этап Первой лиги вышли четыре команды: «Армада», «Промис», АО «Нижегородский водоканал», «Риск». В рамках субботних встреч, проходивших с 16:00 до 19:00, команда АО «Нижегородский водоканал» сыграла с командой «Промис», а затем с командой «Армада».

«На предварительном этапе все матчи прошли в упорной борьбе, ни одной из команд не удалось закончить его только победами. Места распределялись подсчётом выигранных матчей и партий, мы были третьими. В полуфинале наша команда уверенно одержала победу над «Промисом» со счётом 2:0. Борьба в финале за первое место была напряженной. В середине первой партии лидерство захватила «Армада», во второй партии мы переломили ситуацию и уверенно её выиграли. В решающей третьей партии «Армада» вырвалась вперёд с небольшим преимуществом 11:9, но в конце партии благодаря мощным подачам Александра Царапкина и Влада Решетникова наша команда буквально «вырвала» победу с минимальным отрывом: 16:14, – рассказывает капитан волейбольной команды, ведущий инженер материально-технического снабжения Управления автомобильного транспорта АО «Нижегородский водоканал» Владимир Морозов. – Хочу отметить всех без исключения игроков за волю к победе и самоотдачу на этом турнире. Не всегда получалось собраться на тренировки полным составом из-за разного рабочего графика, но несмотря на эти трудности участие в соревнованиях сплотило нас, результатом чего и стала наша победа».

Таким образом, по итогам прошедших соревнований призовые места Первой лиги товарищеского корпоративного турниры по волейболу на кубок АО «Промис» распределись следующим образом: 1 место – АО «Нижегородский водоканал», 2 место – «Армада», 3 место – «Промис».

Также отметим, что уже в эту среду, 17 мая, волейбольная команда АО «Нижегородский водоканал» встретится с командами предприятий, учреждений и организаций Канавинского района в рамках V Спартакиады Канавинского района.

Напомним, что по итогам завершившихся в декабре 2022 года зимних соревнований Второй лиги товарищеского корпоративного турнира по волейболу на кубок АО «Промис» команда Нижегородского водоканала также заняла первое место.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»