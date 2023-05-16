Фитнес-фестиваль пройдет 28 мая на спортивно-развлекательной площадке “СПОРТ ПОРТ”

Нижегородский областной фитнес-фестиваль “PROфестиваль: fitness life” пройдет 28 мая 2023 года на спортивно-развлекательной площадке “СПОРТ ПОРТ”. Его участником может стать каждый нижегородец. Начало мероприятия в 12.00.

“Уже в пятый раз мы организуем спортивный праздник, который объединяет нижегородцев всех возрастов. Наш фестиваль - отличная возможность провести время вместе с семьей и друзьями. В этом году преподаватели факультета физической культуры и спорта, тренеры спортивных федераций и фитнес-клубов Нижнего Новгорода подготовили для участников интересные мастер-классы и соревнования. Ждем всех!”, - подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Для участников фестиваля предусмотрены: показательные выступления спортсменов, межвузовские соревнования фитнес-направленности, мастер-классы от опытных фитнес-инструкторов, сдача нормативов ГТО, творческое шоу, а также образовательная программа по здоровому питанию и фан-встреча с титулованными спортсменами Нижнего Новгорода. Впервые в рамках фестиваля пройдут соревнования между командами школьников, участников Российского движения детей и молодежи "Движения первых".

Мининский университет стал организатором фестиваля “PROфестиваль: fitness life”

Нижегородцы могут собрать свою команду и поучаствовать в соревнованиях. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: пляжный волейбол, мини-футбол, стритбол, шашки, шахматы.

Актуальную информацию о фестивале можно найти в группе PROфестиваль: fitness life.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина