Резидент ТОР «Володарск» выполнил работы по созданию металлообрабатывающего предприятия на 85%. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Компания «АйронТех», которая является резидентом территории опережающего развития «Володарск» выполнила работы по созданию металлообрабатывающего производства на 85%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.

На данный момент, ведется отделка помещений, подключение к инженерной инфраструктуре, завершаются строительно-монтажные работы.

Строительство планируют завершить в третьем квартале 2023 года. На производстве будут осуществлять различные виды механической обработки металла. На заводе будут организованы участки лазерной резки, гибки, сварки, порошковой окраски и сборки. Общий объем инвестиций в проект превысит 76 млн рублей.

- Первой выпускаемой продукцией завода будут высокотехнологичные аппараты для сбора вторсырья, которые могут стать важной частью системы вторичной переработки отходов в рамках реализации национального проекта «Экология», - отметил руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко.

Отмечается, что предприятие сможет выпускать до 1500 аппаратов для приема вторсырья в год, а одним из первых заказчиков станет компания «ЭкоПоинт», которая является инновационным стартапом экологической направленности, резидентом фонда Сколково.

Напомним, что в Нижегородской области действует три территории опережающего развития – «Володарск», «Решетиха» и «Саров». ТОР «Саров» создана в 2017 году, «Володарск» и «Решетиха» - в 2019-м.