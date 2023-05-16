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НовостиОбщество16 мая 2023 12:37

Выставка ретроавтомобилей пройдёт в Нижнем Новгороде 21 мая

Посетители смогут увидеть 20 машин «с историей»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Выставка ретроавтомобилей пройдёт в парке Станкозавода 21 мая.

Выставка ретроавтомобилей пройдёт в парке Станкозавода 21 мая.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Выставка ретроавтомобилей состоится в Нижнем Новгороде 21 мая. Она пройдет с 12 до 16 часов в парке Станкозавода на главной площади, сообщает пресс-служба городской администрации.

Нижегородцы, которые придут сюда в воскресенье, смогут увидеть около 20 раритетных машин. Среди экземпляров экспозиции автомобили марок ГАЗ, ВАЗ, «Москвич», Lincoln, Ford и другие.

Во время работы выставки в парке будет проходить культурная программа. Запланировано выступление кавер-группы, которая исполнит хиты того времени, а также танцевальные ретросеты. Посетители, пришедшие в парк в ретрообразах, смогут принять участие в конкурсе от организаторов.

Парк Станкозавода в Ленинском районе был благоустроен в 2020 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Здесь появились дорожки, скамейки, зеленые насаждения и детская площадка.