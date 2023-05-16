Суд обязал мэрию Нижнего Новгорода прекратить сброс неочищенных вод в Оку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский районный суд обязал администрацию Нижнего Новгорода прекратить сброс неочищенных дождевых и талых вод в Оку. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Суд признал незаконным бездействие городской администрации в части организации очистки дождевых и талых вод.

Исковое заявление подала Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам расследования, которые провели специалисты Росприроднадзора в 2020 году. Тогда специалисты выявили факт сброса неочищенных вод через автозаводский обводной канал в районе ул.Юлиуса Фучика, 100. В результате была превышена концентрация целого ряда загрязняющих веществ: цинка - в 19 раз, никеля – в 17 раз, меди – в 80 раз, нефтепродуктов– в 4,6 раза и т.д.

Сброс неочищенных сточных вод не прекратили, и в 2022 году было зафиксировано еще одно нарушение.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Теперь администрация Нижнего Новгорода будет обязана в течение трех месяцев устранить нарушение – прекратить сброс неочищенных дождевых и талых вод в районе улицы Юлиуса Фучика.