В мае в парке “Швейцария” пройдут интерактивные лекции, организованные Мининским университетом

Интерактивные лекции и мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, экологии и разговорному английскому организует Мининский университет в мае в парке “Швейцария”. Преподаватели вуза проведут теоретические и практические занятия, а также игру по финансовой грамотности на площадках “Молодой Нижний” и “Экоториум”.

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, лекции и мастер-классы рассчитаны на школьников, студентов и взрослых жителей города.

“Просветительская деятельность - одна из важнейших задач университета. И направлена она, я уверен, должна быть не только на студентов. Наши преподаватели обладают глубокими знаниями как в области психологии и педагогики, так и в естественно-научных направлениях. Поэтому Мининский выходит на публичные площадки, одной из которых является парк “Швейцария”, через разные активности вовлекая в науку его посетителей, в том числе самых юных”, - отметил Виктор Сдобняков.

Расписание интерактивных лекций на площадке “Экоториум”:

17 мая - “Человек и птицы: гармония жизни в темпе города”, начало в 15.00

18 мая - “Артемовские луга: вопрос сохранения биоразнообразия” + викторина , начало в 15.00

24 мая - “О чем поет соловей и еще немного о биоакустике”, начало в 15.00

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе организатора.

На молодежной площадке “Молодой Нижний” пройдут следующие лекции и мастер-классы:

17 мая - Мастер-класс “Быстрое прототипирование. 3d - печать”, 12.00-16.00

17 мая - Мастер-класс “Занимательная робототехника”, 12.00

24 мая - Мастер-класс по английскому языку, 18.30

26 мая - Деловая игра по финансовой грамотности “Личные финансы”, 13.00

Адрес: Парк “Швейцария”, автобусная остановка “Батумская”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина