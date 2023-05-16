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НовостиОбщество16 мая 2023 10:18

Евгений Люлин предупредил нижегородцев о зазывающих в военкомат мошенниках

Они отправляют письма по электронной почте
Елизавета КОПЫЛОВА
Евгений Люлин предупредил нижегородцев о зазывающих в военкомат мошенниках

Евгений Люлин предупредил нижегородцев о зазывающих в военкомат мошенниках

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал нижегородцев не доверять мошенникам, которые зазывают людей в военкомат по электронной почте. Об этом Евгений Люлин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, мошенники отправляют на электронную почту приглашение посетить военкомат для «уточнения персональных данных», а внутри письма содержатся вредоносные ссылки и программы.

- Военкоматы не рассылают по электронной почте уведомления и иные документы. Эта рассылка - дело рук мошенников, - комментирует Евгений Люлин.

При переходе по подобным ссылкам, персональные данные могут перейти в руки злоумышленников. Председатель Заксобрания Нижегородской области призывает нижегородцев быть внимательнее.