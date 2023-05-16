Росбанк узнал, на что тратили деньги нижегородцев в майские праздники

Как оказалось, в майские праздники клиенты Росбанка активно путешествовали, ходили в музеи и смотрели кино.
Траты клиентов с 1 по 10 мая включительно в 2021, 2022 и в 2023 году (сравнение).
Наиболее популярные категории, как обычно, остались стабильными:
1. Траты в супермаркетах и магазинах продуктов составили 30,6% от всех трат клиентов.
2. Товары для дома – следующая по популярности категория, где клиенты оставили 5,34% всех своих трат.
3. АЗС, магазины одежды, фастфуд также остались в ТОПе, на каждую из этих категория приходится примерно по 5% от всех суммарных трат клиентов.
Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова отметила, что 5 мая был самым популярным днём для совершения транзакций за прошедшие майские праздники. В этот день было совершено на ~15% транзакций больше, чем в среднем в эти праздники. 80% POS активных клиентов в этот предпраздничный день совершили покупку в супермаркете, 27% оплачивали заказ в ресторане/фастфуде, почти 11% клиентов совершили транзакцию в алкомаркете.
Больше всего в 2023 году по отношению к 2022 в майские праздники увеличился средний чек в таких категориях как:
1. платные дороги (+56%),
2. цифровые товары (+47%),
3. искусство (+ 44.5%), кино (+30.5%),
4. благотворительность (+36%),
5. категории, связанные с туризмом: туристические агентства (+32.77%), ж/д транспорт (+23%), отели (+12%).