Получены первые награды на молодежном ПР по фехтованию

Серебряные призеры

В Нижнем Новгороде с 13 по 20 мая проходит первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 24 лет. Болельщиков уже успели порадовали нижегородские рапиристы.

Первый день турнира был ознаменован бронзой в личном зачете рапириста Александра Керика. В этом виде оружия за медали боролся 91 участник, в том числе три серебряных призера Олимпийских игр в Токио: Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников. И бронза – достижение для нашего Александра.

Через день, 15 мая, в командном турнире по рапире среди мужчин за первенство сражались 20 сборных. И снова успех наших спортсменов – серебро команды «Нижегородская область-1». В ее составе были братья Александр и Даниил Керик, Матвей Батурин и Вячеслав Митеничев. Они встретились в поединке за первое место с рапиристами Санкт-Петербурга. До этого нижегородская команда выиграла два первых боя с общим счетом 10:5, но уступила питерцам.

Александр Керик - третий слева

Нижегородские рапиристы представляют Центр спортивной подготовки и Спортивную школу олимпийского резерва, их подготовили тренеры Татьяна Ховрина, Алексей Чуев, Михаил Свешников и Александра Петрова.

По материалам Федерации фехтования России

Фото: Пресс-служба АПЗ им.П.И.Пландина