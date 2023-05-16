АО «Теплоэнерго» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали

С 16 по 19 мая пройдут плановые гидравлические испытания первой, третьей и шестой очередей магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Теплоэнерго» - Нагорной теплоцентрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. Проверка сетей на прочность и плотность затронет трубопроводы в районе улиц в районе улиц Ванеева, Надежды Сусловой, Адмирала Васюнина, Бекетова, Артельной и ряда других.

Для обеспечения безопасности во время проведения гидравлических испытаний температура сетевой воды будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

По результатам испытаний участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонтной программы.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»