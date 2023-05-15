Новый для региона вид бабочек обнаружили в Нижегородской области

Коконопряд падуболистный. Фото: А.А. ЗАТАКОВОЙ, Керженский заповедник

Новый для Нижегородской области вид бабочек обнаружили в Керженском заповеднике. Падуболистного коконопряда специалисты нашли на Черном озере в ходе исследования энтомофауны, сообщает пресс-служба заповедника.

Ранее падуболистного коконопряда никогда не встречали ни на Керженце, ни во всей Нижегородской области. Небольшая невзрачная бабочка, напоминающая бражника, выходит после зимовки в конце апреля – мае. На европейской территории встречается три вида коконопрядов - осиноволистный коконопряд, коконопряд японский и коконопряд падуболистный. Последний внесен в Красную книгу в нескольких регионах как исчезающий вид.

Коконопряд падуболистный обитает в старых смешанных лесах и ведет ночной образ жизни.