Наращивая темпы: «Волгаэнерго» в этом году увеличит объем модернизации теплосетей Автозаводского и Ленинского районов на 40%

«Волгаэнерго» планирует в этом году нарастить темпы модернизации тепловых сетей и оборудования на 40% за счет дополнительных средств «Фонда развития территорий». На обновление трубопроводов Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода в 2023-2024 гг. компания получит 480 млн рублей.

Так, 80 млн рублей будут направлены на ремонт в текущем году, а 400 – в 2024 году.

«В прошлом году компания направила на ремонтную программу в Автозаводском и Ленинском районах более 224 млн рублей, заменила свыше 15 км теплосетей и 6 км изоляции на трубопроводах, а также провела капитальный ремонт 8 участков теплотрасс. Изначально в 2023 году планировалось также заменить 15 км сетей, однако за счет федеральных средств мы увеличим этот показатель до 21 км», – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Федеральное финансирование позволит «Волгаэнерго» к 2024 году выйти на уровень перекладки сетей в 5% в год, что даст возможность заменить дополнительно 30 км сетей.

«Мы идем с опережением Стратегии развития региона, которая предполагает выход на уровень замены в 5% только к 2030 году, и дополнительное финансирование положительным образом скажется на обеспечении бесперебойным теплоснабжением жителей нашего города», – подчеркнул Виталий Гаврюшенко.

Справка:

Износ оборудования и теплосетей областного центра еще пять лет назад превышал 70%. Сейчас ситуация кардинально меняется. В Стратегии развития региона до 2030 года замена теплосетей должна составлять не менее 5% в год от общего количества сетей обслуживающей организации.

В России утверждены правила предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда развития территорий (ФРТ) на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года. Поддержка предоставляется Фондом в целях реализации региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"