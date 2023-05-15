Мелик-Гусейнов прокомментировал уменьшение зарплат в нижегородской детской поликлинике №22 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов провел проверку начисления заработных плат медикам детской поликлиники №22. О ее результатах он рассказал в своем телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что нижегородским медикам детской поликлиники сократили зарплаты. Педиатры пожаловались, что при прежнем объеме работы стали получать в два раза меньше.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что заработная плата медиков не уменьшилась. Но были изменены размеры премиальных и стимулирующих выплат. Именно эти части дохода пересмотрел руководитель детской поликлиники №22 в связи с критериями объемов и эффективности работы. Кроме того, перестали выплачиваться федеральные стимулирующие выплаты по ковиду, так как статус пандемии был отменен.

– Поручил главному врачу поликлиники встретиться с коллективом и подробно обсудить этот вопрос. Тем не менее минздрав будет очень тщательно проверять медицинские организации на предмет начисления как заработных плат, так и других стимулирующих выплат, – добавил министр здравоохранения Нижегородской области.

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