Новые профили подготовки открываются в Мининском университете

Набор на 10 новых профилей подготовки открывается в Мининском университете в этом году. В рамках бакалавриата и магистратуры можно получить образование как на бюджете, так и на коммерческой основе.

“Мининский университет стремится дать студентам актуальное образование, поэтому мы ежегодно разрабатываем и запускаем программы, предусматривающие получение самых востребованных компетенций. Новые профили подготовки в новом учебном году откроются практически на каждом факультете вуза, что дает возможность абитуриенту выбрать наиболее подходящую для него сферу и получить качественное образование, гарантирующее дальнейшее трудоустройство”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Новые программы “экономика и финансы” и “финансы и бизнес-аналитика” появятся на факультете управления и социально-технических сервисов. Образование с двумя профилями “учитель начальных классов, педагог дополнительного образования” можно будет получить на факультете психологии и педагогики. Образовательную программу “Дизайн и искусство декорирования” студенты смогут освоить на факультете дизайна, изящных искусств и медиа-технологий. На естественно-географическом факультете откроется новая программа “Региональная политика и территориальное проектирование”.

В этом году педагогический вуз запускает и новые магистерские программы. Естественно-географический факультет приглашает освоить программу “Геоинформационные системы в территориальном проектировании и обеспечении экологической безопасности”. На факультете гуманитарных наук откроется профиль “Теории и практики современных исторических исследований”, на лингвистическом факультете абитуриентам предлагают программу для магистров “Русский язык как иностранный в цифровой среде”. Факультет психологии и педагогики предлагает получить компетенции руководителя образовательной организации или советника по воспитанию, а физико-технологический факультет обучит студентов-магистров STEAM-педагогике.

Кроме того, в Мининском университете с этого года начнут готовить хореографов. Программа подходит для абитуриентов, которые уже имеют диплом среднего профессионального образования. Подробнее о хореографическом направлении можно узнать по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина