Детскую и спортивную площадку начали монтировать в сквере «Большие овраги». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начался монтаж детской и спортивной площадок в сквере «Большие овраги». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере уже уложили брусчатку, установили бордюры, высадили деревья и кустарники. Рабочие подготовили все необходимое для монтажа освещения и уже приступили к устройству детской и спортивной площадок. По словам главы Нижегородского района Алексея Рыболовлева, концепция благоустройства предполагает сохранение по максимуму зеленых насаждений и тропиночной сети.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет голосование за благоустройство общественных пространств на 2024 год – свои голоса нижегородцы могут отдать на сайте https://golosza.ru/ до 31 мая. В Нижегородском районе на благоустройство претендуют четыре знаковых места - сквер у Зачатьевской башни Кремля, сквер по улице Ильинской у церкви в честь Вознесения Господня, площадь Благовещенская и Касьяновский овраг.