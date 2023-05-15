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НовостиОбщество15 мая 2023 10:23

Детскую и спортивную площадку начали монтировать в сквере «Большие овраги»

Работы ведутся в рамках проекта «Жилье и городская среда»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Детскую и спортивную площадку начали монтировать в сквере «Большие овраги».

Детскую и спортивную площадку начали монтировать в сквере «Большие овраги».

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начался монтаж детской и спортивной площадок в сквере «Большие овраги». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере уже уложили брусчатку, установили бордюры, высадили деревья и кустарники. Рабочие подготовили все необходимое для монтажа освещения и уже приступили к устройству детской и спортивной площадок. По словам главы Нижегородского района Алексея Рыболовлева, концепция благоустройства предполагает сохранение по максимуму зеленых насаждений и тропиночной сети.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет голосование за благоустройство общественных пространств на 2024 год – свои голоса нижегородцы могут отдать на сайте https://golosza.ru/ до 31 мая. В Нижегородском районе на благоустройство претендуют четыре знаковых места - сквер у Зачатьевской башни Кремля, сквер по улице Ильинской у церкви в честь Вознесения Господня, площадь Благовещенская и Касьяновский овраг.