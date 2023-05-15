1500 мотоциклистов дали старт мотосезону – 2023 в Нижегородской области

В субботу, 13 мая, в Нижегородской области официально открылся мотосезон – 2023. Колонна, стартовавшая в Дзержинске и проехавшая через Кстово и Нижний Новгород, объединила рекордное количество мотоциклистов – 1500 человек. По традиции в честь открытия в Центральном парке культуры и отдыха для жителей и гостей Дзержинска был организован большой музыкальный концерт – подарок от мотодвижения HOG Twin Rivers Chapter.

В мотопробеге приняли участие министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, глава города Дзержинска Иван Носков, президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев, члены нижегородского мотоклуба «Ночные волки» и других.

«Символично, что фестиваль в этом году проходит в день рождения Александра Невского и вскоре после Дня Победы. В эти дни острее ощущается историческая память. Вспоминаем о подвиге предыдущих поколений, думаем о тех, кто сражается за интересы России сейчас. Неприятие фашизма и нацизма – в нашей генетической памяти, в крови. Тот случай, когда спортивный праздник – с особым значением. Поздравляю с официальным открытием мотосезона – 2023 в Нижегородской области!» – поделился на своей странице министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

На территории Нижнего Новгорода для участников мотопробега состоялась патриотическая программа на Горадроме и в Парке Победы на Набережной гребного канала. В Кстово и в Дзержинске байкеры возложили цветы к Вечному огню. Увидеть мотоциклистов дзержинцы могли во всех районах города: колонна въехала со стороны Северных ворот, проехала по проспектам Чкалова, Ленина, Свердлова и Циолковского и финишировала в Центральном парке культуры и отдыха.

«С каждым годом в Дзержинске к открытию и закрытию мотосезона присоединяются новые байкеры из Нижегородской области и многих других городов России. Это представители разных мотоклубов, делающие большой праздник не только для себя, но и для жителей нашего города. Отметил, что в этот раз особенно дружно провожали и встречали колонну байкеров, очень многие пришли на вечерний концерт и вместе с артистами пели любимые песни. Всем хорошего мотосезона, приятных путешествий по России, хорошего настроения! И не забывайте о правилах дорожного движения и взаимном уважении на дорогах!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

На сцене парка для жителей и гостей Дзержинска в этот раз выступила кавер-группа «Хаски», скрипачка Инесса и CRYSTAL SHOW, а самым ожидаемым гостем стал музыкант Петр Погодаев, имеющий уникальную внешнюю и вокальную схожесть с Виктором Цоем и исполняющий песни группы «Кино».

В Кстово и в Дзержинске байкеры возложили цветы к Вечному огню

«Для меня это уже одиннадцатое открытие мотосезона, но эмоции каждый раз как в первый! От всей души благодарю за поддержку Правительство Нижегородской области, администрацию города Дзержинска и лично Александра Анатольевича Кононова и Ивана Николаевича Носкова. Отдельная благодарность сотрудникам ГИБДД за организацию безопасного движения мотоколонны на всем маршруте, – сказал руководитель мотодвижения «Дзержинск» Максим Орлов. – Я в этом сезоне уже проехал семь тысяч километров и всем байкерам желаю этим летом обязательно отправиться в большое путешествие по нашей области или стране – это очень здорово!»

Напомним, уже в ближайшую субботу, 20 мая, в Дзержинске состоится официальное открытие велосезона – 2023. Колонна проедет от площади Дзержинского к Шуховской башне и финиширует на территории загородного комплекса «Ранчо 636». Сбор – с 10:00, старт – в 11:00. Предварительная регистрация доступна по ссылке .

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска