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НовостиЭкономика15 мая 2023 9:16

Итоги конкурса «Лидеры инвестиций» подведут в Нижнем Новгороде 18 мая

В этом году состязание проходило в ином формате
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги конкурса среди предприятий «Лидеры инвестиций» подведут в Нижнем Новгороде 18 мая. Награждение победителей пройдет сразу после деловой части бизнес-форума, который состоится в четверг пакгаузах. Об этом руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил в интервью НИА «Нижний Новгород».

По его словам, в этом году мероприятие пройдет в другом формате. Впервые за 17 лет существования премии были изменены критерии и подход к голосованию. Претерпел изменения и сам перечень номинаций: их стало чуть меньше, но зато появилась новая номинация «Лучшая кадровая стратегия» - в ней будут отмечены компании, ориентированные на увеличение числа рабочих мест, взращивание специалистов и удержание их в регионе.

Участниками конкурса стали как нижегородские компании и крупные инвесторы, так и молодые проекты.

- Цель конкурса – это в первую очередь поддержка, поощрение тех инвестпроектов, которые стартовали или были реализованы в регионе за прошедший год. Но это и возможность показать интересные и мощные новые кейсы, ведь участники конкурса – не только крупный бизнес, но и субъекты МСП, стартапы. Поэтому конкурс еще и содействует распространению лучших практик, - сказал Игорь Ищенко.