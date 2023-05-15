Нижегородская область заняла 13 место по социально-экономическому положению в России Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге по социально-экономическому положению по итогам 2022 года. Исследование среди регионов Российской Федерации провели эксперты агентства «РИА Новости».

При составлении рейтинга эксперты учитывали экономическую активность граждан и их благосостояние, доходы бюджета, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и другие факторы.

По итогам за 2022 год Нижегородская область набрала 60,131 балла и оказалась на 13 месте рейтинга. В сравнении с показателями 2021 года регион поднялся на две позиции в списке. В 2021 году Нижегородская область набрала 59,534 балла и заняла 15 место в рейтинге.

Отметим, лидерами рейтинга по итогам 2022 года стали Москва (89,671 балла), Санкт-Петербург (86,077 балла) и Республика Татарстан (80,123 балла).

Закрыли список Республика Тыва, Республика Калмыкия и Еврейская автономная область.

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