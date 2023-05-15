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НовостиОбщество15 мая 2023 5:54

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 мая

Отключения запланированы в Нижегородском и Сормовском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 мая.

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 мая.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 мая. Отключения запланированы в Нижегородском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без горячей поды останется дом № 7 по улице Ульянова. В Сормовском районе «тепленькую» отключат на улице Победной, 17/2. Отключения запланированы на период с 9 до 15 часов. Все они носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.