Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 15 мая. Отключения запланированы в Нижегородском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без горячей поды останется дом № 7 по улице Ульянова. В Сормовском районе «тепленькую» отключат на улице Победной, 17/2. Отключения запланированы на период с 9 до 15 часов. Все они носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.