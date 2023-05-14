Мероприятия по профориентации для школьников и безработных состоятся в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профориентационные мероприятия для школьников и безработных пройдут в филиалах Нижегородского центра занятости населения. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

17 мая с 13.00 до 17.00 в Лысковском филиале состоится мероприятие по профориентации для несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДН.

18 мая с 9.00 до 11.00 в школе №58 Нижнего Новгорода для учащихся пройдет мероприятие «Время выбирать! Кем стать?». В тот же день с 10.00 до 11.00 в Дзержинске будет организована конференция для безработных «Стратегия трудоустройства».

19 мая с 14.00 до 15.00 состоится мероприятие для учащихся «Введение в профессию». Его проведет Дзержинский филиал. А в Кстове с 9.00 до 10.00 для безработных граждан пройдет конференция «Вы остались без работы… Что дальше?».

Кроме того, 17 мая с 10.00 до 14.00 Сормовский филиал проведет мероприятие по социальной адаптации. А 19 мая с 9.00 до 12.00 в Балахне состоится занятие «Эффективное трудоустройство».

Отмечается, что психолог-профконсультант на занятиях по социальной адаптации расскажет о важности имиджа в карьере и жизни человека, а также даст советы о том, как подготовиться к собеседованию.

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