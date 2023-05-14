Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет в Пакгаузах в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде в 2023 году. Площадкой для концертов станут Пакгаузы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Всех ждём в гости в Нижний на летнюю культурную программу, – пишет Глеб Никитин.

Летний фестиваль пройдет с 1 июля по 26 августа. И, согласно изданию «The Art Newspaper Russia» в его рамках состоится 26 концертов.

Кроме того, отечественные и зарубежные исполнители выступят еще в двух городах России. Это Москва и Санкт-Петербург. Концерты состоятся в Доме культуры «ГЭС-2» и Эрмитаже соответственно.

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