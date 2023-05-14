Короткое замыкание произошло на станции метро «Чкаловская» в Нижнем Новгороде

Станция метро «Чкаловская» в Нижнем Новгороде открыта для пассажиров Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Станция метро «Чкаловская» в Нижнем Новгороде открыта для пассажиров, а движение поездов возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МП «Нижегородское метро».

Сегодня днем в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что станция «Чкаловская» закрыта по причине аварийной ситуации.

– В 8.18 на станции метро «Чкаловская» произошло короткое замыкание кронштейна на пути №2. Наблюдалось задымление без последующего возгорания. Движение поездов осуществлялось по одной ветке, – отметили представители МП «Нижегородское метро».

Уже в 9.18 движение поездов было восстановлено, и метро продолжило работу по штатной схеме.

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