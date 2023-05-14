Созданная в ЛНР выставка «Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива» проходит в Нижнем Новгороде

Выставка «Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива» ФОТО: пресс-служба Дома народного единства

Выставка «Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива», которая создана в ЛНР, представлена в Нижнем Новгороде в Доме народного единства. 23 работы современных художников выполнены в различных жанрах. Это и академическая живопись, и цифровая графика. Об этом сообщает пресс-служба Дома народного единства.

Экспозиция посвящена символике нового времени и национальной идее патриотизма. Ее цель – с помощью художественных образов донести до общества смыслы и идеи нового времени.

– Патриотическое направление — одно из ключевых в работе Дома народного единства. А воспитание лучших человеческих чувств с помощью искусства актуально во все времена, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Выставка будет работать до 16 мая.

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