Жители Бора простились с погибшим в ходе СВО Максимом Горбатенко ФОТО: страница администрации города Бор в социальной сети ВКонтакте

На Бору простились с погибшим в ходе специальной военной операции Максимом Горбатенко. Об этом сообщается в социальной сети ВКонтакте на странице администрации города Бор.

Максим Горбатенко являлся старшим прапорщиком. Мужчина с 2014 года служил по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

– Администрация города Бор выражает искренние соболезнования семье и близким Максима Александровича. Вечная память Герою, – пишут представители Борской администрации.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Максима Горбатенко.