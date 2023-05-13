Колумбарий нижегородского крематория увеличится до 80 мест. Фото: официальный сайт Нижегородского крематория

Колумбарий крематория в Нижнем Новгороде будет увеличен в мае. Об этом сообщает «Открытый Нижний» с ссылкой на директора Владимира Ворошуху.

По словам Владимира Ворошуху первое хранилище на 340 мест уже заполнено. В прошлом году было построено другое хранилище – семейное, сейчас там свободны половина ячеек.

До конца мая крематорий будет расширен до 80 мест, при этом более 10 мест уже оплачены по договорам.

Директор крематория поделился, что в новом хранилище осталось провести отделочные работы.