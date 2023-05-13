Администрация выявила факт присвоения бюджетных средств подрядчиком при ремонте школы в Нижнем Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация города Нижнего Новгорода установила присвоение бюджетных средств подрядчиком, который занимался ремонтом школы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

Как стало известно, капитальный ремонт проходил в школе №73, муниципальный контракт с подрядчиком был заключен в 2021 году. Однако подрядная организация не выполнила своих обязательств и договор был расторгнул в одностороннем порядке.

Материалы проверок были направлены в правоохранительные органы, а также стали основанием для обращения в Арбитражный суд Нижегородской области. Несмотря на судебные разбирательства администрация города продолжает проводить ремонт. Работы, связанные с системой отопления уже выполнены.

Более того, сейчас готовят документы для проведения аукциона по определению подрядчика для завершения капремонта здания образовательной организации.