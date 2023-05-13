Трехсекционные трамваи «МиНиН» будут выпускать по маршруту №6 и №7 в Нижнем Новгороде Фото: Виталий ТИМКИВ

Трехсекционные трамваи «МиНиН» будут ходить по маршруту №6 и №7 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает руководитель проектов ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский на заседании «круглого стола» Нижегородского экспертного клуба. Информация опубликована в группе Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации во «ВКонтакте».

Евгений Грабовский заявляет, что работы по замене трамвайных путей на «сормовском кольце» продолжаются и закончатся до конца 2023 года. Параллельно продолжаются поставки новых трамвайных вагонов. В общей сложности планируется поставка 170 вагонов. На маршрутах №6 и №7 будут работать 26 вагонов, а в час-пик предусмотрены трехсекционные трамваи.

Кроме того, помимо покупки вагонов, в планах также закупка электроавтобусов. Всего хотят купить 62 электробуса с ночной зарядкой и 51 электробус с возможностью быстрой зарядки. При этом отмечают, что перед решением о покупке электробусов, было проанализировано техническое состояние не только подвижного состава в троллейбусном парке, но и состояние контактной сети и другой инженерной инфраструктуры. Для проведения в нормативное состояние троллейбусную сеть необходимо семь миллиардов рублей. От троллейбусов в городе не отказываются, они будут ходить в Сормовском, Московском и Канавинском районах.

- На моей памяти таких масштабных изменений, такого продуманного комплексного подхода к работе общественного транспорта не было очень давно. Однозначно поддерживаю введение электробусов, - поделился декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член общественной палаты Роман Голубин.