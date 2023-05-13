Школа на 825 мест в Городце готова на 25% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Степень готовности школы на 825 мест в Городце составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков проверил, как продвигается строительство школы на в Городце по национальному проекту «Образование». Подрядной организацией выступает ООО «Промстрой НН».

Общая стоимость строительства составляет 787 миллионов рублей. В школе будет создан спортивный зал, зал лечебной физкультуры, тренажерный, обеденный и актовый залы, кабинет робототехники, медиастудия.

- Ввод нового объекта в эксплуатацию решит проблему учебы детей в две смены в городецких школах, а также позволит перевести образовательный процесс из школы №1, - комментирует Егор Поляков.

В рамках проекта планируют создать отдельные блоки со входами для учащихся начальных классов, среднего и старшего звена, а сами корпуса будут располагаться в шахматном порядке.

- По завершении строительства мы ожидаем получить не просто качественно новый объект образования, но и здание, которое будет полностью отвечать всем требованиям и стандартам современного образовательного процесса, - заявил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.