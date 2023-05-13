Более 50-ти жилых домов хотят снести для строительства ЖК в Советском районе Фото: Кристина БЕРБАСОВА

58 жилых домов планируют снести в Советском районе, а на их месте построить новый жилой комплекс. Об этом сообщает ГипперНН.

План по строительству разработал Институт развития агломераций региона. Речь идет о территории в границах улиц Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского и Высоковского проезда. Здесь планируют построить девять высоток разной этажности. Также в проект входит строительство школы на 950 человек и два детских сада.

При строительстве учли и подземную парковку. Владельцы новых квартир будут иметь свое парковочное место.

После проведенных обсуждений члены архсовета приняли мастер-план как основу для дальнейшей работы.