Уровень смертности в Нижегородской области снизился на 17,1% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень смертности в Нижегородской области в период с начала года и до 11 мая снизился на 17,1%. Об этом в своем телеграм-канале заявляет министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Как отмечается, данный демографическая показатель отслеживают каждую неделю. Сейчас такая оценка составляется на основе привязки жителя к каждому терапевтическому участку и больнице.

- В абсолютных цифрах - умерло на 3361 человек меньше, чем годом ранее. Запущенная и нелеченая гипертония - основной провокатор летальных исходов, - отмечает министр здравоохранения Нижегородской области.

Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации нижегородцам. Он напомнил, что знать о своем артериальном давлении и умение управлять им - уже снижает риск смерти от сосудистых катастроф на 30%. Лето – это период, когда повышается риск получения различных травм. Важно быть внимательным на водоемах, во время езды на автомобиле и так далее.