Основной площадкой для празднования Дня молодежи станет Нижний Новгород. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Главной площадкой для празднования всероссийского Дня молодежи, который состоится 24 июня, станет Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Главной площадкой для праздника выбрали площадь Минина и Пожарского, на ней соберутся молодые люди области и гости региона. На мероприятии будут организованы интерактивные зоны по направлениям: Навстречу креативу», «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу спорту», «Навстречу своему делу», «Навстречу Родине», «Навстречу карьере», «Навстречу добру».

-Статус Молодежной столицы России для нас – это хороший стимул для дальнейшего развития, освоения новых форматов и масштабов молодежных мероприятий, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках фестиваля все желающие смогут поучаствовать в добровольческих акциях и просветительских экскурсиях, познакомиться с героями СВО и Героями России. На площадке мероприятия будет организована зона для создания блогерского контента, «Открытый микрофон», а также молодежь сможет выступить на одной сцене со своими кумирами – известными артистами.

-День молодежи — возможность показать ребятам со всей страны, что у нас интересно и замечательно жить, есть где учиться, работать и развлекаться. Я думаю, многие оценят Нижний Новгород и захотят здесь чаще бывать или даже остаться жить, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Вход на мероприятие будет свободный, но по предварительной регистрации, которая продлится до 24 июня. Церемония закрытия Дня молодежи также пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе.

В этом году праздник объединит воздушное, водное, наземное и подземное пространства благодаря специальным проектам. Нижегородцы смогут отметить День молодежи в тематическом поезде, на станции метро, на палубе теплохода и даже в самолете. На борту воздушного судна, которое отправится из Москвы в Молодежную столицу России, можно будет послушать лекцию и поучаствовать в самой «высокой» в мире викторине.

Подобные форматы проведения мероприятия приурочены к Году педагога и наставника в России, а также Десятилетию науки и технологий. Молодежь может зарегистрироваться в спецпроектах до 25 мая.

Завершится праздник выступлением известных артистов.

Организаторами Дня молодежи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с правительством Нижегородской области.