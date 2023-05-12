Третий класс пожароопасности установился в лесах Нижнего Новгорода

Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде на территории городских лесов установился третий класс пожарной опасности. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

– Для оказания первичных мер тушения лесных пожаров в участковых лесничествах приведены в полную боевую готовность 6 пожарных автоцистерн, 9 малых лесопатрульных комплексов и 12 тракторов с навесным оборудованием, – сказал директор МКУ «Нижегородское городское лесничество» Владислав Кукушкин.

Нижегородцам рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.

Кроме того, сейчас действует запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях в лесном массиве и прилегающих территориях, а также на земельных участках вблизи сельскохозяйственного назначения.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.