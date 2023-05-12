Мобильный пункт сдачи крови работает около Нижегородского кремля 12 мая

Фото: Телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Мобильный пункт сдачи крови развернули у стен Нижегородского кремля 12 мая. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

– Сделай добро. Подари жизнь другому. Принимаем по записи и без, – уточнил чиновник.

В Нижнем Новгороде потенциальному донору не нужно заранее сдавать анализы или иметь с собой медицинские документы, подтверждающие отсутствие заболеваний. Достаточно паспорта с нижегородской пропиской. Все необходимые анализы бесплатно сделают на станции переливания крови с использованием одноразовых медицинских систем, исключающих инфицирование. Результаты сообщаются лично. Сданная кровь помещается в карантин, пока донор через полгода-год не сдаст кровь повторно.

Таким образом, донор-новичок может определить свою группу крови, если он раньше этого не знал, узнать ВИЧ-статус и регулярно контролировать состояние своего здоровья.