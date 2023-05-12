АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило ремонтные работы на производственных объектах Нижегородской области и других регионах Центральной России

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило ремонтные работы на производственных объектах Нижегородской области. ФОТО: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило ремонтные работы на производственных объектах Нижегородской, Рязанской и Московской областей. Плановый ремонт проводился на магистральных нефтепродуктопроводах, линейных производственно-диспетчерских станциях и на нефтеперекачивающих станциях.

В частности, специалисты предприятия провели первичную диагностику построенного участка резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода Горький – Рязань-1 через реку Пару, протяжённостью 4,4 км. Длина подводной части участка составляет 277 метров.

- В ходе обследования использовался многоканальный профилемер с инерциальной навигационной системой, разработанный АО «Транснефть - Диаскан», - рассказали специалисты предприятия. - Данный прибор служит для выявления и измерения возможных изменений геометрии трубопровода: перемещений, изгибов, поворотов. Кроме того, устройство определяет координаты оси нефтепровода. Результаты обследования показали, что подводный переход и резервная нитка находятся и функционируют в нормативном состоянии, подтверждена их эксплуатационная безопасность.

После завершения внутритрубной диагностики на отводе от магистрального нефтепродуктопровода Горький – Ярославль на нефтебазу «Гороховец» на линии по транспортировке дизельного топлива были подключены временные узлы пуска и приема средств очистки и диагностики. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части.

В проведении плановых ремонтных работ были задействованы свыше 200 человек и 80 единиц техники. На время их проведения проводились плановые остановки магистральных нефтепродуктопроводов. Сейчас транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.