1706 случаев присасывания клещей зафиксировано в Нижегородской области

Исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала весны в Нижегородской области зарегистрировано уже 1706 случаев присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по региону.

На данный момент случаи нападения клещей зафиксированы в 47 районах области и в восьми районах Нижнего Новгорода. Больше всего присасываний выявлено в Борском районе (108 случаев), Городецком районе (122 случая), Семеновском районе (75 случаев) и Павловском районе (52 случая). В Нижнем Новгороде наибольшее число нападений выявлено в Автозаводском районе – 166 случаев.

По словам специалистов, чаще всего клещи подстегают нижегородцев на территории сел и деревень. Именно там произошло 37% всех случаев присасывания. Еще 22% случаев произошло на территории садово-огородных участков, 8% случаев – на кладбищах и придомовых территориях.

В настоящее время зарегистрировано шесть случаев заражения клещевым боррелиозом – среди них пять мужчин и одна женщина. Все случаи присасывания, вызвавшие заражения, произошли еще в октябре-ноябре прошлого года. Никто из них в больницу не обращался, поэтому исследования клещей не проводились.

– Экстренную иммунопрофилактику получили 224 пострадавших, из них 215 детей, – рассказали специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным на 11 мая, прививки от клещевого энцефалита в Нижегородской области сделали уже 5490 человек, среди них 373 ребёнка.

Одновременно с этим в регионе продолжается акарицидная обработка парков. По сравнению с прошлым годом, объем обработанных территорий вырос на 11,4%. В общей сложности, в Нижегородской области будет обработано 3863,202 га. В настоящее время план выполнен на 56%.