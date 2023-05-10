«Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в Нижнем Новгороде 9 мая Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня Победы на площади Минина выступил «Хор Турецкого». За время концерта они исполнили многочисленные песни военных лет. В финале праздника они исполнили главную песню «День Победы».

- В момент исполнения песни на здании Мининского университета демонстрировалась лазерная проекция – изображения героев «Бессмертного полка». Эта инсталляция стала самой большой «Стеной памяти» в рамках одноименной всероссийской акции, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вообще вечерняя программа получилась на редкость насыщенной. Сразу после концерта «Хора Турецкого» нижегородцы смогли увидеть иммерсивное шоу Ильи Авербуха, а в финале праздника был запущен праздничный салют. Его можно было увидеть с площади Минина, Нижневолжской и Верхневолжской набережных.