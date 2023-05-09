Юрий Шалабаев поздравил всех нижегородцев с Днем Победы. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам и поздравил их с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что этот праздник напоминает нам о бессмертном подвиге наших предков. Миллионы людей погибли в Великой Отечественной войне 78 лет назад. Именно благодаря несокрушимой воле и духу страна одержала Победу.

-Сегодня мы вспоминаем о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, о тех, кто выстоял в трудных условиях войны, о тех, кто, несмотря ни на что, смог сохранить человечность и доброту, - делится Юрий Шалабаев.

Он также поблагодарил военных, которые участвуют сейчас в специальной военной операции и отметил, что они воспитаны именно на героическом прошлом своих дедов и мужественно защищают сейчас Родину.

Мэр города отметил, что объединившись, мы можем преодолеть любые трудности.

-Желаю всем сил, добра и благополучия! – пожелал он.