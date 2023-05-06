Юрий Шалабаев поручил главам районов усилить контроль за обращениями нижегородцев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов усилить контроль за отработкой обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По словам главы города, особенно много жалоб от горожан поступает через соцсети. Интернет-пользователи просят убрать стихийные свалки, навести порядок на детских площадках или газонах и прочее. Юрий Шалабаев уверен, что важно своевременно реагировать на все поступающие сигналы, ведь от этого зависит уровень доверия горожан к органам власти.

- Главы районов должны «держать руку на пульсе» и оперативно решать вопросы, некоторые из них, например, касающиеся открытых люков, - это вопросы безопасности, требующие срочного решения, - сказал Юрий Шалабаев.

Сейчас в Нижнем Новгороде проходит месячник по благоустройству: он начался 5 апреля и продлится до 15 мая. Коммунальщики приводят в порядок город после зимы: очищают от песка и пыли дороги, моют отбойники и ограждения, красят заборы и так далее.