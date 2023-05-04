Онкоцентр в Нижнем Новгороде начнут строить в 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Онкоцентр планируют начать строить в Нижнем Новгороде во второй половине 2024 года. Об этом сообщили представители Минздрава Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях.

Местный житель написал комментарий под постом в социальных сетях губернатора Глеба Никитина и поинтересовался, когда начнется строительство нового онкоцентра. Нижегородец отметил, что в больнице на Деловой, куда сейчас обращаются жители, не хватает коек, а на прием приходится записываться за 1,5-2 месяца. Ослабленным онкобольным пациентам приходиться пешком подниматься на 3 этаж.

Минздрав заявил, что строительство запланировано на середину следующего года

Напомним, что в конце 2022 года Госдума РФ отказала в инвестировании строительства нового онкологического центра за девять миллиардов рублей. На какие средства будут строить онкоцентр в 2024 году, представители Минздрава по Нижегородской области не уточнили.