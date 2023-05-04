В Арзамасе экс-директор спортцентра обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Арзамасе перед судом предстанет директор муниципального центра физической культуры и спорта, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями. Руководителя будут судить сразу по двум эпизодам, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Это произошло в мае 2021 года. У спортивного центра был заключен контракт с подрядчиком на строительство лыжероллерной трассы на территории местной лыжной базы. По завершении работ проведенная экспертиза показала, что асфальтовое покрытие уложено с нарушением норм, этот дефект был признан неустранимым. Через полгода директор физкультурного центра заказал еще одну экспертизу в другой компании, но и она показала, что работы выполнены с нарушениями.

- Несмотря на это, в декабре 2021 года обвиняемый подписал акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме, приняв работы на объекте без замечаний, зная о том, что они выполнены с нарушением технологических требований при укладке асфальтобетонных смесей, - рассказали в Следкоме.

В результате его действий бюджету был причинен ущерб в размере 4 млн 127 тысяч рублей и еще 37 тысяч рублей – за повторное проведение экспертизы.

Мужчина был уволен с занимаемой должности, свою вину он признал. Теперь его ждет суд.