Более 60 млн рублей вложат в производство геомембраны в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первое в регионе производство геомембраны будет запущено в Нижегородской области в 2023 году. Производство планирует открыть ильиногорская компания GeoSM (ООО «ГеоСМ»), которая инвестирует в проект 62 млн рублей. Об этом сообщает Корпорация развития Нижегородской области.

Геомембрана – это полимерный материал, который используют при устройстве полигонов ТБО, плотин, дамб, а также для гидроизоляции промышленных и гражданских объектов. Подобных производств на сегодняшний день нет ни в Нижегородской области, ни в соседних регионах.

Завод будет делать около 8,6 тысячи тонн геомембраны в год. Интересно, что производство будет безотходным: все обрезки и брак, которые получаются в процессе работы, впоследствии будут перерабатываться в новый материал.

Кстати, это не первое производство компании, запущенное в Нижегородской области. Так, в феврале 2022 года в Ильиногорске была открыта первая линия по производству геотекстиля, а спустя год заработала и вторая. В общей сложности инвестиции в производство составили 285 млн рублей.

Сейчас в компании работает 110 человек, а с открытием нового производства численность сотрудников увеличится до 132 человек.