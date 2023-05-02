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НовостиОбщество2 мая 2023 12:42

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Нижнем Новгороде

На непринятие мер к отлову пожаловались жители города
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Нижнем Новгороде.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бродячих собак в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Председатель СК РФ Александо Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер к отлову собак в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

О проблеме в Следственном комитете узнали от нижегородцев, которые пожаловались на засилье бродячих собак в ЖК «Орбита» и «Пушкинский». По словам местных жителей, вблизи микрорайонов расположены школы, детские сады и больницы, и стаи безнадзорных собак здесь совершенно неуместны.

- По словам обратившихся, собаки регулярно нападают на людей, включая детей и пенсионеров, при этом обращения в различные структуры результата не дают, - рассказали в информационном центре СК.

В результате к проблеме подключился Александр Бастрыкин. Он поручил руководству нижегородского Следкома возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе и результатах расследования.