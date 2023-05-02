Нижегородская область заняла 47 место по вводу жилья в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородская область заняла 47 место в рейтинге регионов по вводу жилья по итогам 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно данным рейтинга, в прошлом году в Нижегородской области было введено в эксплуатацию чуть более 1,7 млн кв.м. жилья – это на 7% выше, чем годом ранее. По подсчетам экспертов, на одного жителя региона приходилось 0,552 кв.м нового жилья.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали Московская и Ленинградская области. Также большие показатели зарегистрированы в Тюменской и Калининградской областях, Чечне, Краснодарском крае и на Сахалине. Там на одного жителя в 2022 году приходилось более 1 квадратного метра построенного жилья.